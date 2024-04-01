Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО

Тетяна ОлійникПонеділок, 1 квітня 2024, 20:10
Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО
Фото з сайту ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив 1 квітня, що провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на 2024 рік.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Дослівно: "Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань".

Реклама:

Деталі: Зокрема, як зазначив глава держави, це стосується саміту у Вашингтоні і багатьох інших аспектів взаємодії.

Теми: ЗеленськийНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський повідомив про "максимально конкретну" нараду щодо дронів
Зеленський хоче розширити можливості для відновлення ветеранів у обласних лікарнях
Зеленський записав звернення з Бородянки: Україна обов’язково переможе
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: