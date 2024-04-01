Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив 1 квітня, що провів спеціальну нараду щодо роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на 2024 рік.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Дослівно: "Провів сьогодні спеціальну нараду щодо нашої роботи з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на цей рік. Усі наші міжнародники були, міністр оборони, міжнародна команда міністерства. Цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань".

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Деталі: Зокрема, як зазначив глава держави, це стосується саміту у Вашингтоні і багатьох інших аспектів взаємодії.