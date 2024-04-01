Двое парней упали в гранитный карьер в Винницкой области: один погиб

Двое подростков упали в недействующий гранитный карьер в Винницкой области. Один из них погиб на месте.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram

Детали: Трагедия произошла за пределами с. Марьяновка Гайсинского района.

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Юноши сорвались с высоты 10 метров. Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из ловушки. Он передан бригаде экстренной медицинской помощи.

К сожалению, другой 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте.

Спасатели с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего парня на берег.