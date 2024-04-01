Двоє хлопців упали в гранітний кар'єр на Вінниччині: один загинув
Понеділок, 1 квітня 2024, 21:38
Двоє підлітків упали в недіючий гранітний кар'єр у Вінницькій області. Один із них загинув на місці.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram
Деталі: Трагедія сталася за межами с. Марʼянівка Гайсинського району.
Реклама:
Юнаки зірвалися з висоти 10 метрів. Один із хлопців зумів самостійно вибратися із пастки. Його передано бригаді екстреної медичної допомоги.
На жаль, інший 17-річний юнак від отриманих травм загинув на місці.
Рятувальники за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого хлопчину на берег.
ВІДЕО ДНЯ