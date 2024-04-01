Двоє хлопців упали в гранітний кар'єр на Вінниччині: один загинув

Двоє підлітків упали в недіючий гранітний кар'єр у Вінницькій області. Один із них загинув на місці.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram

Деталі: Трагедія сталася за межами с. Марʼянівка Гайсинського району.

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Юнаки зірвалися з висоти 10 метрів. Один із хлопців зумів самостійно вибратися із пастки. Його передано бригаді екстреної медичної допомоги.

На жаль, інший 17-річний юнак від отриманих травм загинув на місці.

Рятувальники за допомогою човна дісталися до місця трагедії та доправили загиблого хлопчину на берег.