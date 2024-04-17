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МИД Эстонии об ударе РФ по Чернигову: этого бы не произошло, если бы Украина получила все для защиты неба

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 17 апреля 2024, 14:26
МИД Эстонии об ударе РФ по Чернигову: этого бы не произошло, если бы Украина получила все для защиты неба
Фото: Getty Images

Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировало на удар российской армии по Чернигову, в результате чего, а последним данным, погибли 14 человек и по меньшей мере 60 получили ранения.

Источник: МИД Эстонии в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: В эстонском министерстве отметили, что снова начинают день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителей Украины.

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Дословно: "Этого не произошло бы, если бы украинцам дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить непрерывную агрессию России".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Напомним:

  • После удара России по центру Чернигова в среду глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине средства, чтобы она могла защищаться от воздушных атак с такой же эффективностью, как это произошло в Израиле на выходных.
  • Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕвроПравда", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.
  • Президент Зеленский ранее сообщил, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты на комплексах, защищавших станцию.

Темы: Черниговракетный ударЭстонияжертвы
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