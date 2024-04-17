МИД Эстонии об ударе РФ по Чернигову: этого бы не произошло, если бы Украина получила все для защиты неба
Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировало на удар российской армии по Чернигову, в результате чего, а последним данным, погибли 14 человек и по меньшей мере 60 получили ранения.
Источник: МИД Эстонии в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Детали: В эстонском министерстве отметили, что снова начинают день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителей Украины.
Дословно: "Этого не произошло бы, если бы украинцам дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить непрерывную агрессию России".
Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) April 17, 2024
It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE
Предыстория:
- Утром 17 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов.
- Оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами. Били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры, сообщалось, что есть погибшие и раненые.
- Сначала сообщалось о 4 погибших, но их количество начало расти, когда спасатели начали разбирать завалы. По меньшей мере несколько раненых в тяжелом состоянии.
- Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер".
- По последним данным 14 человек погибли и по меньшей мере 60 получили ранения в результате утреннего удара россиян по городу Чернигов.
Напомним:
- После удара России по центру Чернигова в среду глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине средства, чтобы она могла защищаться от воздушных атак с такой же эффективностью, как это произошло в Израиле на выходных.
- Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕвроПравда", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.
- Президент Зеленский ранее сообщил, что россияне сумели уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку у Украины полностью закончились ракеты на комплексах, защищавших станцию.