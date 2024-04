МИД Эстонии об ударе РФ по Чернигову: этого бы не произошло, если бы Украина получила все для защиты неба

Министерстве иностранных дел Эстонии отреагировало на удар российской армии по Чернигову, в результате чего, а последним данным, погибли 14 человек и по меньшей мере 60 получили ранения.

Источник: МИД Эстонии в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: В эстонском министерстве отметили, что снова начинают день с новостей о ракетных ударах, разрушениях и убитых мирных жителей Украины.

Дословно: "Этого не произошло бы, если бы украинцам дали все, что они просят, чтобы защитить свое небо и отразить непрерывную агрессию России".

Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.



It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE