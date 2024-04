МЗС Естонії про удар РФ по Чернігову: цього б не сталося, якби Україна отримала все для захисту неба

Міністерстві закордонних справ Естонії відреагувало на удар російської армії по Чернігову, у результаті чого, а останніми даними, загинули 14 людей та щонайменше 60 дістали поранення.

Джерело: МЗС Естонії у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: В естонському міністерстві відзначили, що знову починають день із новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів України.

Дослівно: "Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії".

Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.



It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE