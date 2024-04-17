МЗС Естонії про удар РФ по Чернігову: цього б не сталося, якби Україна отримала все для захисту неба
Міністерстві закордонних справ Естонії відреагувало на удар російської армії по Чернігову, у результаті чого, а останніми даними, загинули 14 людей та щонайменше 60 дістали поранення.
Джерело: МЗС Естонії у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: В естонському міністерстві відзначили, що знову починають день із новин про ракетні удари, руйнування та вбитих мирних жителів України.
Дослівно: "Цього не сталося би, якби українцям дали все, що вони просять, щоб захистити своє небо та відбити безперервну агресію Росії".
Yet again we start the day with news of missile strikes, destruction & killed civilians in #Ukraine.— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) April 17, 2024
It would not be like this if 🇺🇦 would be given everything they are asking for to protect their skies & push back Russia's relentless aggression.#ArmUkraineNow https://t.co/9Co4KMb4dE
Передісторія:
- Вранці 17 квітня влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів.
- Окупанти атакували Чернігів трьома ракетами. Били по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.
- Спершу повідомлялося про 4 загиблих, але їх кількісь почала зростати, коли рятувальники почали розбирати завали. Щонайменше кілька поранених у важкому стані.
- Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер".
- За останніми даними, 14 людей загинули та щонайменше 60 дістали поранення у результаті ранкового удару росіян по місту Чернігів.
Нагадаємо:
- Після удару Росії по центру Чернігова в середу глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні засоби, аби вона могла захищатись від повітряних атак з такою ж ефективністю, як це відбулось в Ізраїлі на вихідних.
- Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.
- Президент Зеленський раніше повідомив, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети на комплексах, які захищали станцію.