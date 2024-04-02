Опрос: украинцы все меньше верят, что ситуация в стране будет меняться к лучшему

В марте 2024 года, по сравнению с маем 2023 года, доля украинцев, которые верят в то, что ситуация в стране будет меняться к лучшему, снизилась с 35% до 25%, свидетельствуют результаты опроса.

Источник: результаты социологического опроса, который проводился Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 1-15 марта 2024 года

Детали: По результатам опроса, 25,4% респондентов ожидает, что ситуация в стране будет меняться к лучшему, и 42,2% считает, что изменений к лучшему не произойдет. Наибольшая доля респондентов с положительными ожиданиями на Юге Украины - 44,1%, наименьшая - в Центре - 18,4%. В мае 2023 года 35% опрошенных верили в изменения в стране к лучшему.

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Кроме того, сейчас 56,1% респондентов оценивают социально-экономическую и политическую ситуацию в Украине как плохую или очень плохую и только 24,6% - как вполне нормальную или нормальную.

Однако, по словам социологов "такое распределение оценок мало отличается от результатов опроса, проведенного накануне полномасштабного вторжения 2022 года, когда плохой или очень плохой ситуацию в стране считали 52,2% респондентов, а нормальной или вполне нормальной - 31,8%".

Справочно: Опрос проводился с 1 по 15 марта 2024 года методом face-to-face 1-15 марта 2024 года. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Правительству Украины территории. Выборка представляет взрослое население Украины. Погрешность выборки составляет 3,2%.

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