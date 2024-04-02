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Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Евгений КизиловВторник, 2 апреля 2024, 16:02
Путин назначил нового командующего Черноморским флотом
Сергей Пинчук. Фото: Минобороны РФ

Российский правитель Владимир Путин своим указом назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу

Детали: По его словам, другими двумя указами Путин назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом и вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом.

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Ранее оба были временно исполняющими обязанности на этих постах.

Как сообщает "Коммерсант", Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. С декабря 2011 года командовал Новороссийской военно-морской базой ЧФ.

Что предшествовало: В середине февраля пророссийские telegram-каналы сообщали, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления большого десантного корабля "Цезарь Куников" 14 февраля.

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Темы: ЧФ РоссииПутинувольнение
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