Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения оккупантов − Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 4 апреля 2024, 07:54
Силы обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения оккупантов − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Российские захватчики атакуют по всей линии фронта, всего за сутки произошло 65 боевых столкновений, в то же время Силы обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения оккупантов и ряду других важных объектов россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Враг нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам...

Реклама:

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены".

Детали: Захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Самотоевка Сумской области; Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Калиново, Боровая Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Часов Яр, Андреевка, Нью-Йорк, Старая Николаевка, Торецк, Дружба, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Уманское, Карловка, Семеновка, Новоселовка Первая, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункту управления БпЛА и 1 другому важному объекту оккупантов.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку оккупантов в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак россиян в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где захватчики пытались прорвать оборону.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещеевки Донецкой области, где россияне пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного, где россияне при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 7 безуспешных атак.

Темы: Донецкая областьХарьковская областьХерсонская областьГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Донецкая область
Два человека погибли из-за обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области
Наводил ракеты по позициям Сил обороны в Донецкой области: СБУ разоблачила "крота" в ВСУ
DeepState показал видео разгрома российского штурма, в котором было около 50 единиц техники
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: