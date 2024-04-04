Силы обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения оккупантов − Генштаб

Российские захватчики атакуют по всей линии фронта, всего за сутки произошло 65 боевых столкновений, в то же время Силы обороны нанесли удары по 18 районам сосредоточения оккупантов и ряду других важных объектов россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Враг нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам...

Реклама:

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены".

Детали: Захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Самотоевка Сумской области; Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Калиново, Боровая Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Часов Яр, Андреевка, Нью-Йорк, Старая Николаевка, Торецк, Дружба, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Уманское, Карловка, Семеновка, Новоселовка Первая, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ, 1 пункту управления БпЛА и 1 другому важному объекту оккупантов.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку оккупантов в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 5 атак россиян в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где захватчики пытались прорвать оборону.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещеевки Донецкой области, где россияне пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного, где россияне при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 7 безуспешных атак.