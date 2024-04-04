Сили оборони завдали ударів по 18 районах зосередження окупантів − Генштаб

Російські загарбники атакують по всій лінії фронту, загалом за добу відбулося 65 бойових зіткнень, водночас Сили оборони завдали ударів по 18 районах зосередження окупантів і низці інших важливих об’єктів росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Ворог завдав 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах…

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Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено".

Деталі: Загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ, 1 пункту управління БпЛА та 1 іншому важливому об’єкту окупантів.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку окупантів в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де загарбники намагалися прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного, де росіяни за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби здійснили 7 безуспішних атак.