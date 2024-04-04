Два человека погибли из-за обстрела поселка Нью-Йорк в Донецкой области

Российская армия вечером 4 апреля обстреляла поселок Нью-Йорк в Донецкой области, два человека погибли, еще двое ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Городок получил 4 авиаудара сегодня вечером. Есть информация о двух погибших и 1 раненом. Повреждены многочисленные частные дома.

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Точные последствия обстрела устанавливаем.

Обновлено в 21:12: Как сообщили в прокуратуре Донетчины, вероятно, оккупанты совершили обстрел из артиллерии.

Дословно: "Снаряды попали по территории частного сектора, в результате чего погибли супруги - мужчина 53 лет и 51-летняя женщина. Также вместе с ними на огороде находилась их 77-летняя родственница, которая получила травмы. Кроме того, от атаки получил телесные повреждения местный житель 74 лет. Оба пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы".