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Кулеба: Германия начнет немедленно искать системы Patriot для Украины

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 4 апреля 2024, 15:58
Кулеба: Германия начнет немедленно искать системы Patriot для Украины
ФОТО @BMVG_BUNDESWEHR

На встрече 4 апреля Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с журналистами, "Европейская правда"

Детали: Кулеба отметил, что Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующей в рамках "Рамштайн", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

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"И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину", - добавил министр.

Глава МИД также подтвердил, что во время встречи Совета Украина-НАТО сосредоточился исключительно на одной теме - поставке систем Patriot, хотя союзники планировали обсудить долгосрочные обязательства.

"Один из очень опытных министров сказал, что это была самая жесткая речь министра иностранных дел, которую он слышал в своей жизни. Я извинился за то, что испортил праздничное настроение - день рождения НАТО, но я чувствовал, что нужно погрузить коллег в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова", - указал Кулеба.

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Он отметил, что те министры, которые были в Украине и слышали работу систем ПВО, на соответствующие просьбы Киева "реагируют иначе".

Напомним:

  • Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поддержал предложение Украины передать ей системы противовоздушной обороны, которые западные государства имеют на своем вооружении, но не используют.

Темы: ПВОУкраинаГерманияКулеба Дмитрий
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