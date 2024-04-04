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Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала €500 млн от ЕС - Кулеба

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 17:51
Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала €500 млн от ЕС - Кулеба
Дмитрий Кулеба. фото: Getty Images

Украина предприняла определенные шаги, необходимые для разблокирования очередного транша из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с журналистами после заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе 4 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На просьбу прокомментировать встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто накануне Кулеба сказал, что они, "можно сказать, провели мини-экспертный, минимум межправительственный диалог".

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"Есть один вопрос, который давно висит в воздухе. Это блокирование Венгрией восьмого транша Европейского фонда мира в размере 500 млн евро", – отметил он.

Глава МИД добавил, что Киев сделал необходимые для снятия блокировки шаги.

"Есть ответ Украины на те 11 пунктов, которые Венгрия нам передала в Ужгороде. Мы готовы двигаться, и эксперты продолжают работать над тем, чтобы решить эти 11 пунктов", – пояснил Кулеба.

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Напомним: ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение Европейского фонда мира на 500 млн евро.

В то же время в марте министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Темы: УкраинаВенгрияЕСКулеба Дмитрий
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