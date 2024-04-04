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В российском Курске сообщили об атаке беспилотников: по городу возникли пожары

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 апреля 2024, 23:27
В российском Курске сообщили об атаке беспилотников: по городу возникли пожары
Пожар в Курске. Фото из соцсетей

В российском городе Курск вечером 4 апреля возникло, как минимум 3 пожара, есть попадание в жилой дом. Местные власти сообщают, что это последствия атаки беспилотников и работы ПВО.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, минобороны РФ, местные паблики

Детали: В частности, губернатор пишет о возгорании в районе Центрального рынка, после якобы сбитого БпЛА. Там есть попадание в павильоны. 

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Также сообщает о попадании по жилому дому и снятию в еще двух частных домах.

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фото из соцсетей

Кроме того, возник пожар в здании Областного центра развития творчества детей и юношества.

В целом минобороны РФ отчиталось о якобы одном перехваченном и 7 сбитых БпЛА над Курской областью.

Темы: Росcиябеспилотникивойнапожар
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