В российском Курске сообщили об атаке беспилотников: по городу возникли пожары

Пожар в Курске. Фото из соцсетей

В российском городе Курск вечером 4 апреля возникло, как минимум 3 пожара, есть попадание в жилой дом. Местные власти сообщают, что это последствия атаки беспилотников и работы ПВО.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, минобороны РФ, местные паблики

Детали: В частности, губернатор пишет о возгорании в районе Центрального рынка, после якобы сбитого БпЛА. Там есть попадание в павильоны.

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У російському Курську повідомили про атаку безпілотників: по місту виникли пожежі pic.twitter.com/rAGdnEZvwe — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 4, 2024

Также сообщает о попадании по жилому дому и снятию в еще двух частных домах.

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фото из соцсетей

Кроме того, возник пожар в здании Областного центра развития творчества детей и юношества.

У російському Курську повідомили про атаку безпілотників: по місту виникли пожежі pic.twitter.com/gWFl2GSYkD — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 4, 2024

В целом минобороны РФ отчиталось о якобы одном перехваченном и 7 сбитых БпЛА над Курской областью.