В российском Курске сообщили об атаке беспилотников: по городу возникли пожары
В российском городе Курск вечером 4 апреля возникло, как минимум 3 пожара, есть попадание в жилой дом. Местные власти сообщают, что это последствия атаки беспилотников и работы ПВО.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, минобороны РФ, местные паблики
Детали: В частности, губернатор пишет о возгорании в районе Центрального рынка, после якобы сбитого БпЛА. Там есть попадание в павильоны.
У російському Курську повідомили про атаку безпілотників: по місту виникли пожежі pic.twitter.com/rAGdnEZvwe— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 4, 2024
Также сообщает о попадании по жилому дому и снятию в еще двух частных домах.
Кроме того, возник пожар в здании Областного центра развития творчества детей и юношества.
У російському Курську повідомили про атаку безпілотників: по місту виникли пожежі pic.twitter.com/gWFl2GSYkD— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 4, 2024
В целом минобороны РФ отчиталось о якобы одном перехваченном и 7 сбитых БпЛА над Курской областью.