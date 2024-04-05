Умеров в разговоре с Остином: Украине нужно больше систем ПВО и ракет
Пятница, 5 апреля 2024, 23:42
Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 апреля провели телефонный разговор с Министром обороны США Ллойдом Остином.
Источник: Умеров в Facebook
Прямая речь Умерова: "Мы подробно проинформировали министра обороны о текущей ситуации и недавних атаках россии на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Я еще раз подчеркнул: Украине нужно больше систем ПВО и ракет.
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Мы должны вместе остановить врага свободного мира и сделать это здесь, в Украине".