Умеров в разговоре с Остином: Украине нужно больше систем ПВО и ракет

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 апреля провели телефонный разговор с Министром обороны США Ллойдом Остином.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Мы подробно проинформировали министра обороны о текущей ситуации и недавних атаках россии на украинские города и гражданскую инфраструктуру. Я еще раз подчеркнул: Украине нужно больше систем ПВО и ракет.

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Мы должны вместе остановить врага свободного мира и сделать это здесь, в Украине".