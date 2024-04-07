Защитники уничтожили еще 820 оккупантов и 17 вражеских танков
Воскресенье, 7 апреля 2024, 07:46
За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 820 захватчиков, 17 танков и 54 артсистемы врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 447510 (+820) человек,
- танков – 7074 (+17) ед,
- боевых бронированных машин – 13551 (+54) ед,
- артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,
- РСЗО – 1036 (+4) ед,
- средств ПВО – 749 (+0) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61) ед,
- крылатых ракет – 2064 (+4) ед,
- кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79) ед,
- специальной техники – 1864 (+10) ед.