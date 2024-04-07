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Защитники уничтожили еще 820 оккупантов и 17 вражеских танков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 07:46
Защитники уничтожили еще 820 оккупантов и 17 вражеских танков
украинские воины, иллюстративное фото ГШ

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 820 захватчиков, 17 танков и 54 артсистемы врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 447510 (+820) человек,
  • танков – 7074 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин – 13551 (+54) ед,
  • артиллерийских систем – 11316 (+54) ед,
  • РСЗО – 1036 (+4) ед,
  • средств ПВО – 749 (+0) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61) ед,
  • крылатых ракет – 2064 (+4) ед,
  • кораблей/катеров – 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79) ед,
  • специальной техники – 1864 (+10) ед.

Темы: потери в войневойна
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