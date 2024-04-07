Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ТЦК Одесской области проводит проверку после сообщений о похищении подростка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 18:51
ТЦК Одесской области проводит проверку после сообщений о похищении подростка
пострадавший парень, староста Приозерного Людмила Христева, сотрудники Суворовской мобильной бригады социально-психологической помощи и начальница Службы по делам детей Марина Ракова, фото "Бессарабия Inform"

Одесский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку после публикации местных СМИ о похищении людьми в военной форме 14-летнего подростка в селе Приозерное.

Источник: Бессарабия Inform, Одесский областной ТЦК и СП

Детали: Издание "Бессарабия Inform" со ссылкой на начальницу соцзащиты населения местного поселкового совета Оксану Терзи сообщило, что 2 апреля в селе Приозерное Суворовской громады около 17.30 четверо мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами без разговоров забросили четырнадцатилетнего мальчика в белый бус и вывезли в сторону села Красный Яр. В микроавтобусе его избивали. Когда нападавшие узнали возраст подростка, то высадили на трассе.

Реклама:

Прямая речь Оксаны Терзи: "Когда военные затащили мальчика в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой".

Больше деталей: По словам начальницы соцзащиты, парень является сиротой. Им, его братом-двойняшкой и младшей сестрой занимается бабушка. Братья-двойняшки учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

Когда нападавшие спросили возраст парня и тот ответил, они не поверили, интересовались его паспортом. А когда поняли, что везут несовершеннолетнего, выбросили его из буса. Напоследок нарушители предупредили парня, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам, говорится в публикации.

ВИДЕО ДНЯ

Похитители высадили ребенка при въезде в село Красный Яр. Оттуда мальчик пешком прошел пять-семь километров.

"Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура и сильно болела спина", - рассказала Терзи.

Социальные работники и психолог обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру. Сама Оксана Терзи известила об этом случае представительство омбудсмена в Одессе.

"После угрозы о разглашении приехали следователи, эксперты, которые отправились на место происшествия. Пострадавший ребенок прошел медосмотр, но синяков не было, ведь прошло три дня. У него только остались следы от стяжек", - рассказала Терзи. По ее словам, подростка также пригласили на следственный эксперимент.

Дословно Одесский областной ТЦК и СП: "По ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка.

Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР (незаконное лишение свободы или похищение человека – ред.)".

Темы: Одесская областьдетиТЦК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Одесская область
Россияне ударили баллистикой по Одесской области, есть погибший
Два российских дрона сбили днем в Одесской области
В Одессе и районе 10 тысяч абонентов без света из-за падения обломков дрона - ОВА
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: