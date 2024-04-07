ТЦК Одесской области проводит проверку после сообщений о похищении подростка

Одесский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку после публикации местных СМИ о похищении людьми в военной форме 14-летнего подростка в селе Приозерное.

Источник: Бессарабия Inform, Одесский областной ТЦК и СП

Детали: Издание "Бессарабия Inform" со ссылкой на начальницу соцзащиты населения местного поселкового совета Оксану Терзи сообщило, что 2 апреля в селе Приозерное Суворовской громады около 17.30 четверо мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами без разговоров забросили четырнадцатилетнего мальчика в белый бус и вывезли в сторону села Красный Яр. В микроавтобусе его избивали. Когда нападавшие узнали возраст подростка, то высадили на трассе.

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Прямая речь Оксаны Терзи: "Когда военные затащили мальчика в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой".

Больше деталей: По словам начальницы соцзащиты, парень является сиротой. Им, его братом-двойняшкой и младшей сестрой занимается бабушка. Братья-двойняшки учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

Когда нападавшие спросили возраст парня и тот ответил, они не поверили, интересовались его паспортом. А когда поняли, что везут несовершеннолетнего, выбросили его из буса. Напоследок нарушители предупредили парня, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам, говорится в публикации.

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Похитители высадили ребенка при въезде в село Красный Яр. Оттуда мальчик пешком прошел пять-семь километров.

"Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура и сильно болела спина", - рассказала Терзи.

Социальные работники и психолог обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру. Сама Оксана Терзи известила об этом случае представительство омбудсмена в Одессе.

"После угрозы о разглашении приехали следователи, эксперты, которые отправились на место происшествия. Пострадавший ребенок прошел медосмотр, но синяков не было, ведь прошло три дня. У него только остались следы от стяжек", - рассказала Терзи. По ее словам, подростка также пригласили на следственный эксперимент.

Дословно Одесский областной ТЦК и СП: "По ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка.

Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР (незаконное лишение свободы или похищение человека – ред.)".