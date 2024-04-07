Россияне второй раз за день обстреляли Гуляйполе, ранили супругов
Воскресенье, 7 апреля 2024, 19:13
Российские войска второй раз за день обстреляли "Градами" Гуляйполе Запорожской области, ранены мужчина и женщина.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Россияне второй раз за день обстреляли "Градами" прифронтовое Гуляйполе – пострадали супруги.
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65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ранения, когда находились во дворе собственного дома".
Что предшествовало: Утром 7 апреля россияне обстреляли из "Градов" Гуляйполе, тогда погибли три человека и еще один мужчина получил ранения.