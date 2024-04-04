Удар по построению 128-й ОГШБ: россияне могли знать место, взломав телефон бойца - СБУ
В Службе безопасности считают, что россияне могли узнать о дате и месте построения бойцов 128-й ОГШБр, взломав телефон одного из военных
Источник: начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью "Укринформ"
Прямая речь: "Сейчас одна из основных версий, что наведение стало возможным именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях".
Детали: По словам Витюка, оккупанты, вероятно, получили доступ к мессенджерам военнослужащих через рассылку фишинговых сообщений.
"Мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета".
В то же время, во время интервью Витюк сказал, что тогда погибло более 30 военных.
Предыстория:
- 4 ноября 2023 года источники УП сообщили, что Россия ударила по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в прифронтовом селе Запорожской области в 10 утра 3 ноября. Сообщалось, что речь может идти о гибели более 20 бойцов. Военных, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии.
- Министр обороны Рустем Умеров вечером 4 ноября поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
- 5 ноября в Закарпатской области объявили трехдневный траур из-за массовой гибели бойцов 128 бригады, по которым попала Россия вероятно во время праздничного награждения. В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что трагедии с массовой гибелью воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области можно было избежать. Президент подчеркнул, что продолжается расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.
- 6 ноября 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада подтвердила гибель 19 военных от удара россиян во время торжеств неподалеку от линии фронта 3 ноября.