Удар по построению 128-й ОГШБ: россияне могли знать место, взломав телефон бойца - СБУ

В Службе безопасности считают, что россияне могли узнать о дате и месте построения бойцов 128-й ОГШБр, взломав телефон одного из военных

Источник: начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью "Укринформ"

Прямая речь: "Сейчас одна из основных версий, что наведение стало возможным именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях".

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Детали: По словам Витюка, оккупанты, вероятно, получили доступ к мессенджерам военнослужащих через рассылку фишинговых сообщений.

"Мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета".

В то же время, во время интервью Витюк сказал, что тогда погибло более 30 военных.

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