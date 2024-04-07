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Буданов о Taurus: Отличное оружие, облегчило бы нам жизнь

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 19:39
Буданов о Taurus: Отличное оружие, облегчило бы нам жизнь
Кирилл Буданов, фото Getty Images

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал немецкие крылатые ракеты Taurus "отличным оружием", которое могло бы помочь Украине в войне.

Источник: Буданов в интервью немецкому телеканалу ARD, сообщает "Европейская правда"

Детали: Буданов отметил, что Taurus – это "отличное оружие", чтобы поражать командные центры и "очень важные цели".

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"Taurus, безусловно, облегчил бы нам жизнь", – сказал Буданов.

На вопрос, может ли Украина положиться на Германию, он ответил: "Можем мы положиться на вашу страну? Я на это надеюсь".

Буданов подчеркнул, что Керченский мост остается важной целью для Украины.

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"Мост усиленно охраняется и обороняется. Но все работают над этим вопросом", – сказал он.

Что предшествовало: Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины, почему он не дает согласие на передачу Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут являться особенности целенаведения ракет.

Темы: БудановTaurusвойна
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