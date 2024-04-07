"Миллион рублей в Киеве и сине-желтый флаг": росТВ показало еле живых задержанных за "Крокус"

На "Первом канале" российского телевидения через 2,5 недели после теракта в "Крокус Сити Холле" показали кадры допроса задержанных, где они рассказывают о якобы их координаторе по имени Сайфулло, который обещал выдать им в Киеве по миллиону рублей.

Источник: сюжет "Первого канала", опубликованный пропагандистским агентством РИА Новости

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Детали: Задержанные на видео еле говорят и неподвижно смотрят в одну точку, а один вообще не открывает глаза.

Один из них говорит, что они двигались "в сторону Киева", а указания им давал якобы "Сайфулло". Якобы имя этого "координатора" назвали все четверо "террористов". Якобы он обозначил место атаки, пропуск в "Сити Холл", снабдил оружием и дал маршрут отхода.

"Сайфулло сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев, и там один миллион рублей дадут", - говорит один из подозреваемых, которому при задержании отрезали кусок уха.

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Как говорится в сюжете, якобы после атаки террористы отправились по трассе М-3 Москва-Киев и были задержаны вблизи поселка Коммуна за 141 км до границы с Украиной. Из смартфонов задержанных российские силовики якобы узнали, что те до последнего получали указания от куратора Сайфулло.

Один из задержанных говорит, что, по словам этого Сайфулло, на границе их якобы должны были ждать люди, которые помогут доехать до Киева.

В пропагандистском сюжете говорится, что с украинской стороны для террористов готовили сразу два коридора – якобы ВСУ проводили с этой целью разминирование вблизи приграничных Чуйковка и Сопычь Сумской области.

Пропагандисты убеждают россиян, что "озвученных следователями фактов достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке кровавой бойни в "Крокусе"".

Утверждается также, что наемники незадолго до теракта якобы получили деньги с Украины.

Кроме того, в лучших традициях российской пропаганды в сюжете говорится, что в смартфонах задержанных нашли украинский флаг и "символику националистов".

"Яркий штрих в этой картине – снимки с телефонов задержанных, оставшиеся после переписки с этим Сайфулло. Символика националистов, желто-синий прапор – это скорее фотонабор украинского боевика, а не радикального исламиста", – говорится в пропагандистском сюжете.

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