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Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 02:50
Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран
иллюстративное фото из соцсети Х

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили в воскресенье, что запустили ракеты и беспилотники по британским, американским и израильским кораблям.

Источник: Reuters

Детали: Группировка, поддерживаемая Ираном, заявила, что она атаковала британский корабль и несколько американских фрегатов в Красном море, а в Аравийском море и Индийском океане – два израильских судна, направлявшихся в израильские порты.

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Операции произошли в течение последних 72 часов, заявил военный представитель хуситов Яхья Сари в телевизионном заявлении, не предоставив дальнейших подробностей атак.

Великобритания и США также наносят ответные удары против хуситов.

Американские войска уничтожили мобильный зенитно-ракетный комплекс в контролируемом хуситами районе Йемена в субботу, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

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Американские силы также сбили беспилотный летательный аппарат над Красным морем, говорится в заявлении, с уточнением, что коалиционный корабль атаковал и уничтожил одну противокорабельную ракету. О раненых и повреждениях не сообщается.

Ранее британская охранная компания Ambrey сообщила, что получила информацию о том, что в воскресенье в Аденском заливе было атаковано судно.

"Судам, находящимся поблизости, было рекомендовано проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной активности", – заявили в компании. В сообщении не указали, кто несет ответственность за атаку, и не предоставили других подробностей.

Кроме того, в воскресенье ракета упала возле судна в Аденском заливе, но в результате инцидента судно не получило повреждений, и никто из экипажа не пострадал, сообщило агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна сообщил, что ракета упала в воду в непосредственной близости от портовой части судна, – говорится в консультативной записке UKMTO – Судно не было повреждено, экипаж судна не пострадал", – добавили в сообщении.

Издание добавляет, что атаки хуситов нарушили глобальное судоходство через Суэцкий канал, заставив компании изменить маршруты на более длинные и дорогие вокруг южной Африки. Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Предыстория: 

  • На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. 
  • В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.
  • Позже США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене на фоне постоянных нападений группировки на международные суда в этом регионе.

Темы: терроризм
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