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Появились первые спутниковые снимки последствий теракта в Подмосковье

Валентина РоманенкоВторник, 2 апреля 2024, 14:01
Появились первые спутниковые снимки последствий теракта в Подмосковье
последствия теракта в "Крокус Сити Холле". скриншот

Российский офис "Радио Свобода" опубликовал первые спутниковые снимки высокого разрешения, на которых видны последствия теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта.

Источник: РС в Telegram

Детали: Отмечается, что по оценкам экспертов, восстановление концертного зала, у которого в результате пожара обвалилась крыша, будет стоить от 9 до 15 миллиардов рублей.

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Предыстория:

  • 22 марта 2024 года несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем они подожгли зал. Начался сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Погибли, по последним данным российских властей, 144 человека.
  • По делу о теракте арестованы 10 человек, включая четверых исполнителей, большинство из них - граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах.
  • По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье.
  • Российский Следственный комитет 29 марта заявил, что получил "доказательства" связи нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" с "украинскими националистами", а вечером того же дня заявил, что террористы после стрельбы в "Крокус Сити Холл" 22 марта якобы бежали в сторону российско-украинской границы, чтобы получить в Киеве вознаграждение за совершенное.
  • Никаких доказательств причастности Украины к теракту нет, а ответственность за содеянное взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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Темы: терроризмРосcия
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