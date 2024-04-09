ОВА: Львовщину атаковали "Шахеды", работала ПВО

В ночь на вторник во время атаки "Шахедов" во Львовской области работала противовоздушная оборона. Беспилотники залетали из Тернопольской области и двигались в направлении Стрыя и Перемышлян. Тревога продолжалась до 5.36.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, "Суспільне"

Детали: Ранее Козицкий писал, что "Шахеды" движутся курсом на Стрый и попросил жителей области быть подальше от окон.

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3.46 Козицкий написал, что еще одна группа "Шахедов" движется с Тернопольщины курсом на Львовщину.

Карта alerts.in.ua в 4.20

В 4.30 глава Львовской ОВА написал, что сейчас вражеские беспилотники двигаются в направлении Перемышлян, но могут менять курс.

4.48 Козицкий сообщил о беспилотнике в направлении Стрыя.

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5.36 военные отменили воздушную тревогу.

В течение ночи СМИ сообщали о взрывах в Полтавской и Хмельницкой областях.