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ОВА: Львовщину атаковали "Шахеды", работала ПВО

Алена ИвашкивВторник, 9 апреля 2024, 03:41
ОВА: Львовщину атаковали Шахеды, работала ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото Сергея Наева

В ночь на вторник во время атаки "Шахедов" во Львовской области работала противовоздушная оборона. Беспилотники залетали из Тернопольской области и двигались в направлении Стрыя и Перемышлян. Тревога продолжалась до 5.36.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, "Суспільне"

Детали:  Ранее Козицкий писал, что "Шахеды" движутся курсом на Стрый и попросил жителей области быть подальше от окон.

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3.46 Козицкий написал, что еще одна группа "Шахедов" движется с Тернопольщины курсом на Львовщину.

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В 4.30 глава Львовской ОВА написал, что сейчас вражеские беспилотники двигаются в направлении Перемышлян, но могут менять курс.

4.48 Козицкий сообщил о беспилотнике в направлении Стрыя.

ВИДЕО ДНЯ

5.36 военные отменили воздушную тревогу.

В течение ночи СМИ сообщали о взрывах в Полтавской и Хмельницкой областях.

Темы: ПВОЛьвовщинаШахед
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