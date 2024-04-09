США призвали Россию "не играть в опасные игры" на Запорожской АЭС

Соединенные Штаты призвали Россию вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине и попросили Россию не играть в опасные игры.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

Детали: В Госдепе отметили, что наблюдают за ситуацией на станции и видели официальный отчет МАГАТЭ, который отмечает, что повреждения в результате удара беспилотника не поставили под угрозу ядерную безопасность.

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Прямая речь Миллера: "Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе. Это опасно и мы продолжаем призывать Россию вывести свой военный и гражданский персонал, вернуть полный контроль над станцией компетентным украинским органам власти и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на станции".

Предыстория:

7 апреля Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье.