Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США призвали Россию "не играть в опасные игры" на Запорожской АЭС

Алена ИвашкивВторник, 9 апреля 2024, 04:48
США призвали Россию не играть в опасные игры на Запорожской АЭС
ЗАЭС, фото: Википедия

Соединенные Штаты призвали Россию вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине и попросили Россию не играть в опасные игры.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

Детали: В Госдепе отметили, что наблюдают за ситуацией на станции и видели официальный отчет МАГАТЭ, который отмечает, что повреждения в результате удара беспилотника не поставили под угрозу ядерную безопасность. 

Реклама:

Прямая речь Миллера: "Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе. Это опасно и мы продолжаем призывать Россию вывести свой военный и гражданский персонал, вернуть полный контроль над станцией компетентным украинским органам власти и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на станции".

Предыстория: 

  • 7 апреля Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о по меньшей мере 3 прямых попаданиях в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗАЭССШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили о 3 попаданиях в защитную оболочку реактора ЗАЭС
ГУР о взрыве беспилотника на ЗАЭС: Имитационные удары РФ – постоянная практика
МАГАТЭ заявило о взрыве беспилотника на территории ЗАЭС
Последние новости
18:53
Суд отменил арест 20% акций Lifecell
18:51
Антикоррупцонные органы начали проверку образа жизни генерала СБУ Витюка – СМИ
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
Все новости...
Реклама: