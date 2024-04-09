ВСУ уничтожили "Град", из которого россияне обстреливали Очаков
Вторник, 9 апреля 2024, 21:04
Украинские войска уничтожили переносную реактивную пусковую установку "Град-П" и состав боеприпасов, по которым российские войска обстреливали город Очаков Николаевской области.
Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook
Дословно: "Уничтожение защитниками Очакова с помощью FPV-дронов переносной реактивной пусковой установки "Град-П" вместе с личным составом и составом боеприпасов, которыми россияне обстреливали город Очаков".
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