В Киевской области работает ПВО

В ночь на среду во время российского ракетного удара в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В регионе работают силы ПВО.

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Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников"

Детали: Областная власть также призвала позаботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним:

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