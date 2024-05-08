В Киевской области работает ПВО
Среда, 8 мая 2024, 04:36
В ночь на среду во время российского ракетного удара в Киевской области работала противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "В регионе работают силы ПВО.
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Детали: Областная власть также призвала позаботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Напомним:
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- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.