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В Киевской области работает ПВО

Алена ИвашкивСреда, 8 мая 2024, 04:36
В Киевской области работает ПВО
фото: Getty Images

В ночь на среду во время российского ракетного удара в Киевской области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "В регионе работают силы ПВО.

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Детали: Областная власть также призвала позаботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним:

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  • В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.

Темы: Киевская областьПВОракетный удар
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