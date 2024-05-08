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После массированной атаки снова объявляли тревогу: оккупанты запустили ракету на запад страны

Алена ИвашкивСреда, 8 мая 2024, 06:33
После массированной атаки снова объявляли тревогу: оккупанты запустили ракету на запад страны
Система ПВО, фото: Getty Images

Утром 8 мая, после ночной массированной атаки, по всей Украине снова была объявлена ракетная опасность из-за взлета ракетоносителя "Кинжалов" - МиГ-31К. Оккупанты выпустили ракету в сторону Стрыя, что на Львовщине.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

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Детали: Ракета полетела в направлении Стрыя, что на Львовщине.

Тревога продолжалась около 30 минут.

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Темы: ракетный удар
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