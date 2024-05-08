Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами и "Шахедами": 13 вражеских целей сбила ПВО

Ночью 8 мая российские захватчики нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области − 8 ракет и 5 "Шахедов" сбили над областью силы ПВО.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью враг атаковал область и ударными дронами типа "Shahed-131/136", и различными видами ракет. Силы противовоздушной обороны отработали результативно. Защитники неба сбили над областью 4 ракеты и 5 шахедов".

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Обновлено: Позже Лукашук уточнил, что над областью сбили 8 ракет: 4 крылатые ракеты "Калибр", 2 крылатые ракеты Х-101/X-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Детали: Лысак добавил, что под вечер 7 мая россияне 5 раз ударили по Никопольщине − били из артиллерии и дронами-камикадзе.

Фото Из Telegram Сергея ЛЫсака

Захватчики ударили по самому Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской общинах − повредили 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 авто, гараж, газопровод, линию электропередач.

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Фото Из Telegram Сергея ЛЫсака

В результате обстрелов пострадал 42-летний мужчина − с осколочными ранениями его госпитализировали.

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