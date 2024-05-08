Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами и "Шахедами": 13 вражеских целей сбила ПВО
Ночью 8 мая российские захватчики нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области − 8 ракет и 5 "Шахедов" сбили над областью силы ПВО.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью враг атаковал область и ударными дронами типа "Shahed-131/136", и различными видами ракет. Силы противовоздушной обороны отработали результативно. Защитники неба сбили над областью 4 ракеты и 5 шахедов".
Обновлено: Позже Лукашук уточнил, что над областью сбили 8 ракет: 4 крылатые ракеты "Калибр", 2 крылатые ракеты Х-101/X-555 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Детали: Лысак добавил, что под вечер 7 мая россияне 5 раз ударили по Никопольщине − били из артиллерии и дронами-камикадзе.
Захватчики ударили по самому Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской общинах − повредили 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 2 авто, гараж, газопровод, линию электропередач.
В результате обстрелов пострадал 42-летний мужчина − с осколочными ранениями его госпитализировали.
Предыстория:
- В ночь на среду Россия устроила по Украине ракетный удар. Во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.
- В Киеве не зафиксировано пострадавших людей и разрушений. Все воздушные цели в районе столицы уничтожила противовоздушная оборона.
- Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.
- В результате российской ракетной атаки в Броварах Киевской области возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры, есть попадание и в Винницкой области.
- Российские оккупанты во время ночной ракетной атаки повредили объект критической инфраструктуры, 13 жилых домов и десятки гаражей в Кировоградской области, ранение получил ребенок, есть попадания и в Полтавской области.