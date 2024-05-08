Боррель після масованої атаки РФ заявив, що Україна потребує негайно систем ППО
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прокоментував масовану російську атаку на Україну 8 травня, наголосивши, що Україна терміново потребує посилення систем ППО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Борреля у Twitter (X)
Деталі: За словами Борреля, остання масована атака поповнила список численних воєнних злочинів РФ.
"Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони", – підкреслив глава дипломатії ЄС.
Він зазначив, що посилення ППО України, а також створення Фонду військової допомоги України будуть пріоритетом на засіданні Ради у закордонних справах за участю міністрів оборони.
В ніч на 8 травня РФ випустила 55 ракет та 20 "шахедів" по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.
Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.