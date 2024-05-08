Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Боррель після масованої атаки РФ заявив, що Україна потребує негайно систем ППО

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцСереда, 8 травня 2024, 15:53
Боррель після масованої атаки РФ заявив, що Україна потребує негайно систем ППО
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прокоментував масовану російську атаку на Україну 8 травня, наголосивши, що Україна терміново потребує посилення систем ППО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Борреля у Twitter (X)

Деталі: За словами Борреля, остання масована атака поповнила список численних воєнних злочинів РФ.

Реклама:

"Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони", – підкреслив глава дипломатії ЄС.

Він зазначив, що посилення ППО України, а також створення Фонду військової допомоги України будуть пріоритетом на засіданні Ради у закордонних справах за участю міністрів оборони.

В ніч на 8 травня РФ випустила 55 ракет та 20 "шахедів" по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

Теми: ЄСУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
ЄС
В ЄС пояснили, чому все ще визнають Путіна "президентом" Росії
ЄС про кількох євродипломатів на "інавгурації" Путіна: це не підважує підтримку України
Держави ЄС обговорять пропозицію санкцій, що вперше обмежує торгівлю газом РФ
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: