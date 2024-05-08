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В Киеве переименовали проспект Правды на Европейского Союза

Александр ШумилинСреда, 8 мая 2024, 18:58
В Киеве переименовали проспект Правды на Европейского Союза
Фото Wikipedia

Киевский городской совет в среду переименовал проспект Правды в Подольском районе Киева в честь Европейского Союза.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию

Детали: Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, комментируя решение, отметил, что привычные топонимические названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, которое десятилетиями влияет на сознание.

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Прямая речь: "Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии советского союза - газеты „Правда". Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название - проспект Европейского Союза.

Название предложено в честь экономического и политического союза, который объединяет 27 государств-членов, расположенных в Европе. Европейский Союз - давний и надежный геополитический, экономический, а с недавних пор - и военный партнер Украины".

Предыстория:

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  • В феврале 2023 года Киевсовет переименовал 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, проспект Победы стал проспектом Берестейский, а площадь Победы площадью Галицкой.

Темы: Киевистория
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