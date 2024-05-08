В Киеве переименовали проспект Правды на Европейского Союза
Киевский городской совет в среду переименовал проспект Правды в Подольском районе Киева в честь Европейского Союза.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию
Детали: Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, комментируя решение, отметил, что привычные топонимические названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, которое десятилетиями влияет на сознание.
Прямая речь: "Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии советского союза - газеты „Правда". Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. На основе электронного рейтингового голосования было выбрано новое название - проспект Европейского Союза.
Название предложено в честь экономического и политического союза, который объединяет 27 государств-членов, расположенных в Европе. Европейский Союз - давний и надежный геополитический, экономический, а с недавних пор - и военный партнер Украины".
Предыстория:
- В феврале 2023 года Киевсовет переименовал 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, проспект Победы стал проспектом Берестейский, а площадь Победы площадью Галицкой.