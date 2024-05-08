Зеленский: Неотложные приоритеты - срыв любых наступательных действий РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду 8 мая заслушал доклад министра обороны Украины и отчет главнокомандующего ВСУ относительно позиций защитников на фронте и физической защиты людей.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и общин, срыв любых попыток российских наступательных действий - это неотложные приоритеты".

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Детали: Президент поблагодарил всех в Силах обороны, каждого, кто сейчас на передовой и защищает Украину на земле, в небе и в море. "Все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу для нашей независимости, для нашей дипломатии, для нашей жизни", - отметил Зеленский.

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