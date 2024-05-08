Зеленский: Неотложные приоритеты - срыв любых наступательных действий РФ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в среду 8 мая заслушал доклад министра обороны Украины и отчет главнокомандующего ВСУ относительно позиций защитников на фронте и физической защиты людей.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и общин, срыв любых попыток российских наступательных действий - это неотложные приоритеты".
Детали: Президент поблагодарил всех в Силах обороны, каждого, кто сейчас на передовой и защищает Украину на земле, в небе и в море. "Все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу для нашей независимости, для нашей дипломатии, для нашей жизни", - отметил Зеленский.
Что предшествовало:
- Перед этим министр обороны США Ллойд Остин заявил в Сенате, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования, на это нужно время.
- Также председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что несмотря на продвижение российских сил на поле боя Украина все еще может выиграть войну, признав, что пауза в поддержке повлияла на события на фронте.