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Россия сбросила две авиабомбы во двор школы в Бериславе

Анастасия ПроцЧетверг, 9 мая 2024, 12:30
Россия сбросила две авиабомбы во двор школы в Бериславе
Последствия российской атаки. фото: Херсонская ОВА

Ночью российские военные сбросили две управляемые авиабомбы во двор школы в Бериславе Херсонской области. 

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин 

 
фото: Херсонская ОВА

Прямая речь: ""Прилетело" во двор местной школы. В результате этого разрушены образовательные помещения, а также котельная". 

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фото: Херсонская ОВА

Детали: Сообщается, что в результате атаки пострадавших среди гражданских нет.

Напомним:

8 мая россияне ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали 7 человек. Среди них - четыре ребенка.

Темы: Херсонская область
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