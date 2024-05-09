Россия сбросила две авиабомбы во двор школы в Бериславе
Четверг, 9 мая 2024, 12:30
Ночью российские военные сбросили две управляемые авиабомбы во двор школы в Бериславе Херсонской области.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: ""Прилетело" во двор местной школы. В результате этого разрушены образовательные помещения, а также котельная".
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Детали: Сообщается, что в результате атаки пострадавших среди гражданских нет.
Напомним:
8 мая россияне ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали 7 человек. Среди них - четыре ребенка.