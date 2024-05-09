Россия сбросила две авиабомбы во двор школы в Бериславе

Ночью российские военные сбросили две управляемые авиабомбы во двор школы в Бериславе Херсонской области.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

фото: Херсонская ОВА

Прямая речь: ""Прилетело" во двор местной школы. В результате этого разрушены образовательные помещения, а также котельная".

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фото: Херсонская ОВА

Детали: Сообщается, что в результате атаки пострадавших среди гражданских нет.

Напомним:

8 мая россияне ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали 7 человек. Среди них - четыре ребенка.