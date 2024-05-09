Росія скинула дві авіабомби на подвір'я школи в Бериславі
Четвер, 9 травня 2024, 12:30
Вночі російські військові скинули дві керовані авіабомби на подвір’я школи в Бериславі Херсонської області.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: ""Прилетіло" на подвірʼя місцевої школи. Внаслідок цього зруйновано освітні приміщення, а також котельню".
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Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки потерпілих серед цивільних немає.
Нагадаємо:
8 травня росіяни вдарили по футбольному майданчику в Салтівському району Харкова, внаслідок чого постраждали 7 людей. Серед них — чотири дитини.