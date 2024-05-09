Росія скинула дві авіабомби на подвір'я школи в Бериславі

Вночі російські військові скинули дві керовані авіабомби на подвір’я школи в Бериславі Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

фото: Херсонська ОВА

Пряма мова: ""Прилетіло" на подвірʼя місцевої школи. Внаслідок цього зруйновано освітні приміщення, а також котельню".

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фото: Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки потерпілих серед цивільних немає.

Нагадаємо:

8 травня росіяни вдарили по футбольному майданчику в Салтівському району Харкова, внаслідок чого постраждали 7 людей. Серед них — чотири дитини.