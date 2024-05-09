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Вместо парада показывали кадры с войны в Украине: хакеры взломали телеканалы РФ

Анастасия ПроцЧетверг, 9 мая 2024, 16:19
Вместо парада показывали кадры с войны в Украине: хакеры взломали телеканалы РФ
снимок с видео

Российские издания сообщили, что неизвестные хакеры взломали эфир телепровайдера "Уфанет" в Башкортостане и Оренбургской, Омской и Иркутской областях. Вместо парада на Красной площади зрителям показывали кадры связанные с войной в Украине.

Источник: российское издание "Сирена", "Медуза"

 
снимок с видео

Детали: Издание "Сирена" пишет, что вместо парада зрителям транслировали кадры теракта в "Крокусе", видео с подтверждениями фальсификации выборов, а также фото солдат РФ, воюющих против Украины, с подписью "убийца" на каждом.

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снимок с видео

Неизвестные объявили импичмент Путину, обвинили его в фальсификации голосов, "развязывании войны с ближайшим народом", а также в бездействии во время терактов.

 
снимок с видео

По данным российского издания, каналы телепровайдера "Уфанет" смотрят в более чем 600 городах и поселках. В пресс-службе компании заявили, что эфир отключили и "работают над ликвидацией проблемы".

Кроме того, издание "Медуза" отметило, что о взломе "одной из платформ для трансляции ТВ-каналов" сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 9 мая россияне взломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве на Красной площади.
  • 9 мая беспилотник атаковал на территории Башкортостана в России нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават", в результате чего возник пожар.
  • 20 марта российское издание Meduza попыталось подсчитать явку избирателей на "голосование" за президента в России и пришло к выводу, что это самые сфальсифицированные выборы в истории страны.

Темы: Росcияхакеры
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