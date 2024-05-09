Вместо парада показывали кадры с войны в Украине: хакеры взломали телеканалы РФ

Российские издания сообщили, что неизвестные хакеры взломали эфир телепровайдера "Уфанет" в Башкортостане и Оренбургской, Омской и Иркутской областях. Вместо парада на Красной площади зрителям показывали кадры связанные с войной в Украине.

Источник: российское издание "Сирена", "Медуза"

снимок с видео

Детали: Издание "Сирена" пишет, что вместо парада зрителям транслировали кадры теракта в "Крокусе", видео с подтверждениями фальсификации выборов, а также фото солдат РФ, воюющих против Украины, с подписью "убийца" на каждом.

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снимок с видео

Неизвестные объявили импичмент Путину, обвинили его в фальсификации голосов, "развязывании войны с ближайшим народом", а также в бездействии во время терактов.

снимок с видео

По данным российского издания, каналы телепровайдера "Уфанет" смотрят в более чем 600 городах и поселках. В пресс-службе компании заявили, что эфир отключили и "работают над ликвидацией проблемы".

Кроме того, издание "Медуза" отметило, что о взломе "одной из платформ для трансляции ТВ-каналов" сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

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