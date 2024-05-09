Замість параду показували кадри з війни в Україні: хакери зламали телеканали РФ
Російські видання повідомили, що невідомі хакери зламали ефір телепровайдера "Уфанет" в Башкортостані та Оренбурзькій, Омській й Іркутській областях. Замість параду на Красній площі глядачам показували кадри пов'язані з війною в Україні.
Джерело: російське видання "Сирена", "Медуза"
Деталі: Видання "Сирена" пише, що замість параду глядачам транслювали кадри теракту в "Крокусі", відео з підтвердженнями фальсифікації виборів, а також фото солдат РФ, котрі воюють проти України, з підписом "вбивця" на кожному.
Невідомі оголосили імпічмент Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, "розв'язанні війни з найближчим народом", а також у бездіяльності під час терактів.
За даними російського видання, канали телепровайдера "Уфанет" дивляться в більш ніж 600 містах і селищах. У пресслужбі компанії заявили, що ефір відключили та "працюють над ліквідацією проблеми".
Крім того, видання "Медуза" зазначило, що про злам "однієї з платформ для трансляції ТБ-каналів" повідомив радник глави анексованого Криму Олег Крючков.
Передісторія:
- 9 травня росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.
- 9 травня безпілотник атакувал на території Башкортостану в Росії нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават", в результаті чого виникла пожежа.
- 20 березня російське видання Meduza спробувало підрахувати явку виборців на "голосування" за президента в Росії та дійшло висновку, що це найбільш сфальсифіковані вибори в історії країни.