Замість параду показували кадри з війни в Україні: хакери зламали телеканали РФ

Російські видання повідомили, що невідомі хакери зламали ефір телепровайдера "Уфанет" в Башкортостані та Оренбурзькій, Омській й Іркутській областях. Замість параду на Красній площі глядачам показували кадри пов'язані з війною в Україні.

Джерело: російське видання "Сирена", "Медуза"

знімок з відео

Деталі: Видання "Сирена" пише, що замість параду глядачам транслювали кадри теракту в "Крокусі", відео з підтвердженнями фальсифікації виборів, а також фото солдат РФ, котрі воюють проти України, з підписом "вбивця" на кожному.

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знімок з відео

Невідомі оголосили імпічмент Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, "розв'язанні війни з найближчим народом", а також у бездіяльності під час терактів.

знімок з відео

За даними російського видання, канали телепровайдера "Уфанет" дивляться в більш ніж 600 містах і селищах. У пресслужбі компанії заявили, що ефір відключили та "працюють над ліквідацією проблеми".

Крім того, видання "Медуза" зазначило, що про злам "однієї з платформ для трансляції ТБ-каналів" повідомив радник глави анексованого Криму Олег Крючков.

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