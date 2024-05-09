Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Замість параду показували кадри з війни в Україні: хакери зламали телеканали РФ

Анастасія ПроцЧетвер, 9 травня 2024, 16:19
Замість параду показували кадри з війни в Україні: хакери зламали телеканали РФ
знімок з відео

Російські видання повідомили, що невідомі хакери зламали ефір телепровайдера "Уфанет" в Башкортостані та Оренбурзькій, Омській й Іркутській областях. Замість параду на Красній площі глядачам показували кадри пов'язані з війною в Україні.

Джерело: російське видання "Сирена", "Медуза"

 
знімок з відео

Деталі: Видання "Сирена" пише, що замість параду глядачам транслювали кадри теракту в "Крокусі", відео з підтвердженнями фальсифікації виборів, а також фото солдат РФ, котрі воюють проти України, з підписом "вбивця" на кожному. 

Реклама:
 
знімок з відео

Невідомі оголосили імпічмент Путіну, звинуватили його у фальсифікації голосів, "розв'язанні війни з найближчим народом", а також у бездіяльності під час терактів. 

 
знімок з відео

За даними російського видання, канали телепровайдера "Уфанет" дивляться в більш ніж 600 містах і селищах. У пресслужбі компанії заявили, що ефір відключили та "працюють над ліквідацією проблеми". 

Крім того, видання "Медуза" зазначило, що про злам "однієї з платформ для трансляції ТБ-каналів" повідомив радник глави анексованого Криму Олег Крючков.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 травня росіяни зламали супутниковий ефір каналів групи StarLightMedia та "Інтер" і запустили трансляцію параду в Москві на Красній площі.
  • 9 травня безпілотник атакувал на території Башкортостану в Росії нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават", в результаті чого виникла пожежа.
  • 20 березня російське видання Meduza спробувало підрахувати явку виборців на "голосування" за президента в Росії та дійшло висновку, що це найбільш сфальсифіковані вибори в історії країни.

Теми: Росіяхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Росія
Зеленський: Росіяни накопичують сили на різних напрямках, партнери про це знають
Нікому не дозволимо погрожувати нам: Путін на параді натякнув на готовність застосувати ядерну зброю
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 300 окупантів і знищили 35 ББМ
Останні новини
00:32
футбол"Челсі" попри травму Мудрика переміг "Брайтон": результати матчів АПЛ
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: