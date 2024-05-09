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Армия РФ ранила в Никополе 8 человек в день, среди них дети

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 18:43
Армия РФ ранила в Никополе 8 человек в день, среди них дети
Фото из телеграмм канала Сергея Лысака

Российские войска 9 мая целый день избивали по Никопольскому району на Днепропетровщине. В общей сложности убили двух человек и ранили 8.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Крайне трудный день для Никопольщины. Утром и до вечера – сплошные удары. Артиллерией, РСЗО "Град", дронами-камикадзе. В общей сложности – более двух десятков атак.

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Больше всего страдал Никополь. В городе – двое погибших. Но всего восемь пострадавших. Среди них – девушки 15 и 16 лет. Они в состоянии средней тяжести".

 
ФОТО С ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА СЕРГИЯ ЛыСАКА

Детали: Также, по словам головы, ударами повреждены 8 многоэтажек и 25 частных домов. Загорелись крыши двух домов – пожары потушили. Зацепило и 16 хозяйственных построек, теплицы, почти 30 солнечных панелей, линии электропередач и газопровода.

Изуродованный садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазины. Разбиты с десяток авто. В частности, служебный транспорт спасателей и "скорая".

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Также от обстрелов пострадали Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская громады. В последней повреждены частный дом, хозяйственная постройка и электросети.

Что предшествовало:

В результате утреннего вражеского обстрела Никополя Днепропетровской области 9 мая погибли 2 человека, еще 2 пострадали.

 
ФОТО С ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА СЕРГеЯ лыСАКА
 
ФОТО С ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА СЕРГеЯ ЛыСАКА

Темы: НикопольвойнаобстрелДнепропетровская область
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