Зеленский обсудил с Дудой Саммит мира и подписание соглашения по безопасности

Зеленский и Дуда. фото: июль 2023 года Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой, во время которого они обсудили подписание соглашения по безопасности и результаты Саммита мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

Детали: Во время разговора глава государства поблагодарил Дуду за "активную поддержку Саммита мира" и договорился совместно привлекать другие страны к итоговому коммюнике.

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I spoke with President of Poland @AndrzejDuda and thanked him for actively supporting the Peace Summit.



We discussed the summit’s outcomes and agreed to continue working with other countries on joining the final communiqué.



We also noted the productive work of our teams in… pic.twitter.com/2A7QiScxDQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2024

"Мы также отметили плодотворную работу команд над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7 и обсудили региональные вызовы безопасности", – добавил Зеленский.

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Разговор Зеленского и Дуды состоялся после того, как Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по подписанию двустороннего соглашения по безопасности.

Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что соглашение вскоре будет готово.