Зеленский обсудил с Дудой Саммит мира и подписание соглашения по безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой, во время которого они обсудили подписание соглашения по безопасности и результаты Саммита мира.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в X (Twitter)

Детали: Во время разговора глава государства поблагодарил Дуду за "активную поддержку Саммита мира" и договорился совместно привлекать другие страны к итоговому коммюнике.

