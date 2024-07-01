Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: 2 человека погибли, еще 8 ранены
Понедельник, 1 июля 2024, 10:20
Утром 1 июля оккупанты обстреляли город Украинск Донецкой области, из-за атаки погибли две женщины 65 и 70 лет, еще 8 человек получили ранения.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "Рано утром россияне обстреляли город из Ураганов, в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет".
Реклама:
Детали: По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание. Также Филашкин призвал людей уехать из области.
"Каждый день в Донецкой области есть новые и новые жертвы российских военных преступлений. Оставаться здесь — опасно! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь", — отметил глава ОВА.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Поздно вечером 30 июня российские захватчики атаковали частный сектор поселка Цукурино Донецкой области, в результате чего 6 человек, среди которых ребенок, получили ранения, повреждены 21 дом и авто.
- В результате российских ударов по Донецкой области 30 июня погибли 2 человека и 12 получили ранения.