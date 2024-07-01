Россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: 2 человека погибли, еще 8 ранены

Утром 1 июля оккупанты обстреляли город Украинск Донецкой области, из-за атаки погибли две женщины 65 и 70 лет, еще 8 человек получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Рано утром россияне обстреляли город из Ураганов, в зоне поражения оказался жилой сектор. Погибли 2 женщины 65 и 70 лет".

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Детали: По предварительной информации, повреждены 10 многоэтажек и админздание. Также Филашкин призвал людей уехать из области.

"Каждый день в Донецкой области есть новые и новые жертвы российских военных преступлений. Оставаться здесь — опасно! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь", — отметил глава ОВА.

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