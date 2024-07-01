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В Днепре продолжают искать людей под завалами: 2 человека пропали без вести

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 июля 2024, 19:00
В Днепре продолжают искать людей под завалами: 2 человека пропали без вести
фото ГСЧС

В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами после обстрела 28 июня.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций

Детали: Сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека.

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К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную.

 

Также помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС.

За время спасательно-поисковых работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.

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Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.

Предыстория:

Темы: ДнепрГСЧСвойна
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