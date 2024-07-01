В Днепре продолжают искать людей под завалами: 2 человека пропали без вести
Понедельник, 1 июля 2024, 19:00
В Днепре продолжаются поиски людей, которые вероятно находятся под завалами после обстрела 28 июня.
Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций
Детали: Сейчас считаются пропавшими без вести 2 человека.
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К работам на высоте задействованы верхолазы ГСЧС, которые со спасателями разбирают завалы вручную.
Также помогают искать людей кинологические расчеты ГСЧС.
За время спасательно-поисковых работ было разобрано и вывезено 750 тонн строительных конструкций и мусора.
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Психологи ГСЧС оказали необходимую помощь 47 людям.
Предыстория:
- Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре.
- Было известно об одном погибшем человеке и 12 раненых.