Генассамблея ООН приняла резолюцию о безопасности ядерных объектов Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по безопасности и защищенности украинских ядерных объектов, в том числе и Запорожской АЭС, которую инициировала Украина.

Источник: президент Владимир Зеленский в X

Детали: Зеленский назвал такой шаг "важным для восстановления уважения к Уставу ООН и международного права".

Реклама:

Резолюция подчеркивает необходимость демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС в связи с невыполнением Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ.

Прямая речь: "Резолюция подтверждает необходимость демилитаризации и деоккупации ЗАЭС на фоне невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ.

Это голосование является продолжением дискуссий и решений, принятых на первом Саммите мира, где пункт первый Формулы мира "Радиационная и ядерная безопасность" был одним из ключевых вопросов".

Еще детали: Зеленский выразил благодарность всем партнерам за помощь в восстановлении безопасности во всех сферах, которые были нарушены российской агрессией. Он отметил, что совместными усилиями можно защитить основные нормы международного права и общие ценности.

Today, another significant step toward restoring respect for the UN Charter and international law was taken.



The resolution "Safety and Security of Ukraine's Nuclear Facilities, including the Zaporizhzhia NPP," initiated by Ukraine, was approved by the UN General Assembly.



The…