Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про безпеку ядерних об'єктів України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки і захищеності українських ядерних об'єктів, зокрема і Запорізької АЕС, яку ініціювала Україна.

Джерело: президент Володимир Зеленський у X

Деталі: Зеленський назвав таким крок "важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права".

Резолюція наголошує на необхідності демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС у зв'язку з невиконанням Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

Пряма мова: "Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

Це голосування є продовженням дискусій і рішень, ухвалених на першому Саміті миру, де пункт перший Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека" був одним з ключових питань".

Ще деталі: Зеленський висловив подяку всім партнерам за допомогу у відновленні безпеки у всіх сферах, що були порушені російською агресією. Він зазначив, що спільними зусиллями можна захистити основні норми міжнародного права та спільні цінності.

