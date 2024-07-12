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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про безпеку ядерних об'єктів України

Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 04:31
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про безпеку ядерних об'єктів України
ЗАЕС, фото: Вікіпедія

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки і захищеності українських ядерних об'єктів, зокрема і Запорізької АЕС, яку ініціювала Україна. 

Джерело: президент Володимир Зеленський у X

Деталі: Зеленський назвав таким крок "важливим для відновлення поваги до Статуту ООН та міжнародного права".

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Резолюція наголошує на необхідності демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС у зв'язку з невиконанням Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

Пряма мова: "Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ.

Це голосування є продовженням дискусій і рішень, ухвалених на першому Саміті миру, де пункт перший Формули миру "Радіаційна та ядерна безпека" був одним з ключових питань".

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Ще деталі: Зеленський висловив подяку всім партнерам за допомогу у відновленні безпеки у всіх сферах, що були порушені російською агресією. Він зазначив, що спільними зусиллями можна захистити основні норми міжнародного права та спільні цінності.

Нагадаємо:

  • Після саміту НАТО президент Володимир Зеленський заявив, що дискусія щодо трьох питань, які тоді визначили для обговорення – ядерна безпека, продовольча безпека, а також повернення полонених і депортованих дітей – може мати як результат "абсолютно практичні кроки".

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Теми: ООН
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