Антиукраинскую евродепутата Шошоаке вывели с заседания Европарламента из-за скандального поведения

Одиозную ультраправую и антиукраинскую евродепутата Диану Шошоаке из Румынии выгнали за скандальное поведение с пленарного заседания Европарламента во время дебатов о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на должность президента Еврокомиссии.

Детали: Президент Европарламента Роберта Метсола призвала вывести Шошоаке из зала, поскольку та пыталась прервать выступление лидера группы Renew Europe Валери Айе.

"Сколько нужно коллег, чтобы вас вывели из зала? Я думаю, что вы наговорили достаточно", – сказала она в ответ на возгласы одиозного евродепутата.

После этого Шошоаке вывели из зала пленарных заседаний под аплодисменты ее коллег.

В кулуарах она продолжила кричать, держа икону.

