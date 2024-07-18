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Антиукраинскую евродепутата Шошоаке вывели с заседания Европарламента из-за скандального поведения

Андрей Синявский, Анастасия ПроцЧетверг, 18 июля 2024, 13:04
Антиукраинскую евродепутата Шошоаке вывели с заседания Европарламента из-за скандального поведения
Скриншот из видео

Одиозную ультраправую и антиукраинскую евродепутата Диану Шошоаке из Румынии выгнали за скандальное поведение с пленарного заседания Европарламента во время дебатов о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на должность президента Еврокомиссии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на G4Media

Детали: Президент Европарламента Роберта Метсола призвала вывести Шошоаке из зала, поскольку та пыталась прервать выступление лидера группы Renew Europe Валери Айе.

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"Сколько нужно коллег, чтобы вас вывели из зала? Я думаю, что вы наговорили достаточно", – сказала она в ответ на возгласы одиозного евродепутата.

После этого Шошоаке вывели из зала пленарных заседаний под аплодисменты ее коллег.

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В кулуарах она продолжила кричать, держа икону.

Уже после того, как ее вывели из зала, евродепутат обвинила Урсулу фон дер Ляйен в том, что она является "убийцей".

Накануне Шошоаке пообещала привести в Европейский парламент священника, чтобы прогнать оттуда "дьяволов".

Во время своего первого выступления после избрания в Европарламент она раскритиковала Украину за якобы "дискриминацию" румынского меньшинства, которое, по ее словам, "не имеет права говорить на румынском языке".

Ранее в Румынии предлагали проверять психическое здоровье депутатов после скандального перформанса Шошоаке.

Темы: РумынияЕвропарламентскандал
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