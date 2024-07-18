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Антиукраїнську євродепутатку Шошоаке вивели з засідання Європарламенту через скандальну поведінку

Андрій Синявський, Анастасія ПроцЧетвер, 18 липня 2024, 13:04
Антиукраїнську євродепутатку Шошоаке вивели з засідання Європарламенту через скандальну поведінку
Скріншот з відео

Одіозну ультраправу та антиукраїнську євродепутатку Діану Шошоаке з Румунії вигнали за скандальну поведінку з пленарного засідання Європарламенту під час дебатів щодо переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на G4Media

Деталі: Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала вивести Шошоаке із зали, оскільки та намагалася перервати виступ депутата від групи "Відродження" Валері Айє.

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"Скільки потрібно колег, щоб вас вивели із зали? Я думаю, що ви наговорили достатньо", – сказала вона у відповідь на вигуки одіозної євродепутатки.

Після цього Шошоаке вивели із зали пленарних засідань під оплески її колег.

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У кулуарах вона продовжила кричати, тримаючи ікону.

Вже після того, як її вивели із зали, євродепутатка звинуватила Урсулу фон дер Ляєн у тому, що вона є "вбивцею".

Напередодні Шошоаке пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти "дияволів".

Під час свого першого виступу після обрання до Європарламенту вона розкритикувала Україну за нібито "дискримінацію" румунської меншини, яка, за її словами, "не має права говорити румунською мовою". 

Раніше у Румунії пропонували перевіряти психічне здоров'я депутатів після скандального перформансу Шошоаке.

Теми: РумуніяЄвропарламентскандал
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