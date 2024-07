Антиукраїнську євродепутатку Шошоаке вивели з засідання Європарламенту через скандальну поведінку

Одіозну ультраправу та антиукраїнську євродепутатку Діану Шошоаке з Румунії вигнали за скандальну поведінку з пленарного засідання Європарламенту під час дебатів щодо переобрання Урсули фон дер Ляєн на посаду президентки Єврокомісії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на G4Media

Деталі: Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала вивести Шошоаке із зали, оскільки та намагалася перервати виступ депутата від групи "Відродження" Валері Айє.

"Скільки потрібно колег, щоб вас вивели із зали? Я думаю, що ви наговорили достатньо", – сказала вона у відповідь на вигуки одіозної євродепутатки.

Після цього Шошоаке вивели із зали пленарних засідань під оплески її колег.

У кулуарах вона продовжила кричати, тримаючи ікону.

De weggestuurde Europarlementariër Diana Iovanovici-Șoșoacă is van S.O.S. Roemenië. Ze is woest: “Von der Leyen is een crimineel” pic.twitter.com/LHD4IUROgz