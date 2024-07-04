На Харьковщине четыре человека ранены из-за российского авиаудара

Российские войска 4 июля около 5 утра нанесли авиаудар по селу Глушковка Харьковской области, в результате чего трое женщин и мужчина получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь: "4 июля 05:10 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела разрушено 6 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Пострадали две женщины и мужчина".

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Детали: Также оккупанты атаковали поселок Казачья Лопань, в результате обстрела горел магазин.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Оновлено: Згодом в прокуратурі повідомили про ще одну постраждалу внаслідок російського удару по селу Глушківка Купʼянського району.

Дослівно: "За даними слідства, 4 липня близько 5:00 ворог здійснив авіаудари по селу Глушківка Купʼянського району. Отримали поранення чотири людини: троє жінок та чоловік. Пошкоджено низку приватних домоволодінь та господарчих будівель".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

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