Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Спасатели седьмой день разбирают завалы многоэтажки в Днепре

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 15:24
Спасатели седьмой день разбирают завалы многоэтажки в Днепре
фото из Facebook Лысака

Спасатели разобрали 90% завалов многоэтажки в Днепре, которую разрушил удар российской ракеты 28 июня.

Источник: глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Разрушенная многоэтажка в Днепре. Седьмой день там работают спасатели. Без остановки. Круглосуточно.

Реклама:

Поднимаются на верхушку побитого и разбирают завалы. Выполнили почти 90% работ. Из атакованного дома вывезли более 1600 тонн строительного мусора. Убирать его помогают коммунальщики".

Детали: По данным Лысака, было обследовано 45 квартир, доступ к которым появился.

 
фото из Facebook Лысака
 
фото из Facebook Лысака

Глава ОГА поблагодарил областную команду ГСЧС и всех, кто приобщается к ликвидации последствий вражеских атак.  

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Погибли три человека, еще более десятка пострадали.

Темы: ДнепрвойнаГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Днепр
Удары россиян по Днепру: под завалами нашли тело, а в больнице умерла раненая
Удар по Днепру: количество раненых возросло до 53, четверо из них – в тяжелом состоянии
Россияне атаковали Днепр: 4 погибших, 34 раненых
Последние новости
10:09
фото, видео Посольство России в Праге облили "кровью"
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
Все новости...
Реклама:
Реклама: