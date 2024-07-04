Спасатели седьмой день разбирают завалы многоэтажки в Днепре
Четверг, 4 июля 2024, 15:24
Спасатели разобрали 90% завалов многоэтажки в Днепре, которую разрушил удар российской ракеты 28 июня.
Источник: глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак
Прямая речь: "Разрушенная многоэтажка в Днепре. Седьмой день там работают спасатели. Без остановки. Круглосуточно.
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Поднимаются на верхушку побитого и разбирают завалы. Выполнили почти 90% работ. Из атакованного дома вывезли более 1600 тонн строительного мусора. Убирать его помогают коммунальщики".
Детали: По данным Лысака, было обследовано 45 квартир, доступ к которым появился.
Глава ОГА поблагодарил областную команду ГСЧС и всех, кто приобщается к ликвидации последствий вражеских атак.
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Предыстория:
- Вечером 28 июня российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Погибли три человека, еще более десятка пострадали.