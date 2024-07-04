Спасатели седьмой день разбирают завалы многоэтажки в Днепре

Спасатели разобрали 90% завалов многоэтажки в Днепре, которую разрушил удар российской ракеты 28 июня.

Источник: глава Днепропетровской облгосадминистрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Разрушенная многоэтажка в Днепре. Седьмой день там работают спасатели. Без остановки. Круглосуточно.

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Поднимаются на верхушку побитого и разбирают завалы. Выполнили почти 90% работ. Из атакованного дома вывезли более 1600 тонн строительного мусора. Убирать его помогают коммунальщики".

Детали: По данным Лысака, было обследовано 45 квартир, доступ к которым появился.

фото из Facebook Лысака

фото из Facebook Лысака

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