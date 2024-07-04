Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Удар россиян по Днепру 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв достигло семи

Станислав ПогориловЧетверг, 4 июля 2024, 21:28
Удар россиян по Днепру 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв достигло семи
Фото: Getty images

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла раненая в результате удара по Днепру российских войск 3 июля.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь: "В больнице умерла 58-летняя женщина. Она пострадала во время вчерашней атаки россиян на Днепр".

Реклама:

Детали: По его словам, медики делали все возможное для спасения раненой, однако травмы оказались слишком тяжелыми. "Уже 7 жертв. Светлая память", - сказал он.

Предыстория:

  • Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось об убитых и раненых.
  • Позже Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

Темы: Днепржертвывойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Днепр
Спасатели седьмой день разбирают завалы многоэтажки в Днепре
Удары россиян по Днепру: под завалами нашли тело, а в больнице умерла раненая
Удар по Днепру: количество раненых возросло до 53, четверо из них – в тяжелом состоянии
Последние новости
10:09
фото, видео Посольство России в Праге облили "кровью"
09:55
Ракетный удар по Кривому Рогу: в РГА рассказали о состоянии 28 раненых
09:52
В новой группе Орбана говорят, что разные позиции по России для них не проблема
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
Все новости...
Реклама:
Реклама: