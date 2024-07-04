Удар россиян по Днепру 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв достигло семи

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла раненая в результате удара по Днепру российских войск 3 июля.

Источник: Лысак в Telegram

Прямая речь: "В больнице умерла 58-летняя женщина. Она пострадала во время вчерашней атаки россиян на Днепр".

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Детали: По его словам, медики делали все возможное для спасения раненой, однако травмы оказались слишком тяжелыми. "Уже 7 жертв. Светлая память", - сказал он.

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