Удар россиян по Днепру 3 июля: в больнице умерла раненая, количество жертв достигло семи
Четверг, 4 июля 2024, 21:28
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больнице умерла раненая в результате удара по Днепру российских войск 3 июля.
Источник: Лысак в Telegram
Прямая речь: "В больнице умерла 58-летняя женщина. Она пострадала во время вчерашней атаки россиян на Днепр".
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Детали: По его словам, медики делали все возможное для спасения раненой, однако травмы оказались слишком тяжелыми. "Уже 7 жертв. Светлая память", - сказал он.
Предыстория:
- Утром 3 июля россияне атаковали Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось об убитых и раненых.
- Позже Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".