Россияне возвели четвертую понтонную переправу через Сейм на Курщине
Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки от 26 августа, которые зафиксировали возведение российскими войсками еще одной, четвертой по счету понтонной переправы через реку Сейм в Курской области.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Сообщается, что переправу соорудили в селе Званное, в двух километрах вниз по течению реки от стационарного моста, ранее серьезно поврежденного обстрелами.
Ранее такие же переправы через реку Сейм россияне построили в селе Карыж, между Званым и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.
Мост в Карыже частично находится под водой. Возможно, это сделано для маскировки, или его атаковали. Два других понтонных моста также были обстреляны.
"Целясь по мостам через реку Сейм, Украина, как отмечают военные эксперты, пытается отрезать от российских войск часть Глушковского района на левом, южном берегу реки", - указывает издание.
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Предыстория:
- Операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. А днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных.
- Позже 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.