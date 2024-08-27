Россияне возвели четвертую понтонную переправу через Сейм на Курщине

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки от 26 августа, которые зафиксировали возведение российскими войсками еще одной, четвертой по счету понтонной переправы через реку Сейм в Курской области.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что переправу соорудили в селе Званное, в двух километрах вниз по течению реки от стационарного моста, ранее серьезно поврежденного обстрелами.

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Фото: "Радио Свобода"

Ранее такие же переправы через реку Сейм россияне построили в селе Карыж, между Званым и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.

Мост в Карыже частично находится под водой. Возможно, это сделано для маскировки, или его атаковали. Два других понтонных моста также были обстреляны.

"Целясь по мостам через реку Сейм, Украина, как отмечают военные эксперты, пытается отрезать от российских войск часть Глушковского района на левом, южном берегу реки", - указывает издание.

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