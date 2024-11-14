США нанесли точечные авиаудары по объектам вооружения хуситов в Йемене
Силы Центрального командования США совершили серию авиаударов по складам оружия хуситов в Йемене. Операция стала ответом на неоднократные нападения хуситов на коммерческие суда в регионе Красного моря и Аденского залива.
Источник: Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM)
Дословно: "Эта целенаправленная операция была проведена в ответ на неоднократные незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство, а также на американские, коалиционные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Она также имела целью ослабить способность хуситов угрожать региональным партнерам".
Детали: Удары направлялись по складам оружия, где хранилось современное вооружение, в частности, противокорабельные ракеты и беспилотные комплексы.
U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2024
U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr
Кроме того, американские эсминцы Stockdale и Spruance вместе с самолётами ВВС и ВМС США успешно уничтожили целый ряд пусковых установок хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.
Дословно: "В частности, были успешно обнаружены и уничтожены восемь беспилотных авиационных комплексов одностороннего действия, пять противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельные крылатые ракеты, обеспечив безопасность кораблей и их экипажа".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что Американские военные самолеты вечером в субботу, 9 ноября, нанесли несколько ударов по местам хранения оружия, принадлежащих поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам в Йемене.
- США и Британия неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене с начала года в ответ на их нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.
- Хуситы заявляют, что эти нападения якобы направлены против судов, связанных с Израилем, и имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинцами во время войны в секторе Газа.
- В октябре США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.