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США нанесли точечные авиаудары по объектам вооружения хуситов в Йемене

Иван ДьяконовЧетверг, 14 ноября 2024, 06:32
США нанесли точечные авиаудары по объектам вооружения хуситов в Йемене
скриншот из видео

Силы Центрального командования США совершили серию авиаударов по складам оружия хуситов в Йемене. Операция стала ответом на неоднократные нападения хуситов на коммерческие суда в регионе Красного моря и Аденского залива.

Источник: Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM)

Дословно: "Эта целенаправленная операция была проведена в ответ на неоднократные незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство, а также на американские, коалиционные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Она также имела целью ослабить способность хуситов угрожать региональным партнерам".

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Детали: Удары направлялись по складам оружия, где хранилось современное вооружение, в частности, противокорабельные ракеты и беспилотные комплексы.

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Кроме того, американские эсминцы Stockdale и Spruance вместе с самолётами ВВС и ВМС США успешно уничтожили целый ряд пусковых установок хуситов во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив.

Дословно: "В частности, были успешно обнаружены и уничтожены восемь беспилотных авиационных комплексов одностороннего действия, пять противокорабельных баллистических ракет и четыре противокорабельные крылатые ракеты, обеспечив безопасность кораблей и их экипажа".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что Американские военные самолеты вечером в субботу, 9 ноября, нанесли несколько ударов по местам хранения оружия, принадлежащих поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам в Йемене.
  • США и Британия неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене с начала года в ответ на их нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.
  • Хуситы заявляют, что эти нападения якобы направлены против судов, связанных с Израилем, и имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинцами во время войны в секторе Газа.
  • В октябре США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.

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