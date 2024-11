США нанесли точечные авиаудары по объектам вооружения хуситов в Йемене

Силы Центрального командования США совершили серию авиаударов по складам оружия хуситов в Йемене. Операция стала ответом на неоднократные нападения хуситов на коммерческие суда в регионе Красного моря и Аденского залива.

Источник: Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM)

Дословно: "Эта целенаправленная операция была проведена в ответ на неоднократные незаконные нападения хуситов на международное коммерческое судоходство, а также на американские, коалиционные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Она также имела целью ослабить способность хуситов угрожать региональным партнерам".

Детали: Удары направлялись по складам оружия, где хранилось современное вооружение, в частности, противокорабельные ракеты и беспилотные комплексы.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr