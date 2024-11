США завдали точкових авіаударів по об'єктах озброєння хуситів в Ємені

Сили Центрального командування США здійснили серію авіаударів по складах зброї хуситів у Ємені. Операція стала відповіддю на неодноразові напади хуситів на комерційні судна в регіоні Червоного моря й Аденської затоки.

Джерело: Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM)

Дослівно: "Ця цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні і торгові судна в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці і Аденській затоці. Вона також мала на меті послабити здатність хуситів загрожувати регіональним партнерам".

Деталі: Удари спрямовувалися по складах зброї, де зберігалося сучасне озброєння, зокрема, протикорабельні ракети та безпілотні комплекси.

U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems



U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr