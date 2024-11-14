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США завдали точкових авіаударів по об'єктах озброєння хуситів в Ємені

Іван Д'яконовЧетвер, 14 листопада 2024, 06:32
США завдали точкових авіаударів по об'єктах озброєння хуситів в Ємені
скриншот з відео

Сили Центрального командування США здійснили серію авіаударів по складах зброї хуситів у Ємені. Операція стала відповіддю на неодноразові напади хуситів на комерційні судна в регіоні Червоного моря й Аденської затоки.

Джерело: Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM)

Дослівно: "Ця цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні і торгові судна в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці і Аденській затоці. Вона також мала на меті послабити здатність хуситів загрожувати регіональним партнерам".

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Деталі: Удари спрямовувалися по складах зброї, де зберігалося сучасне озброєння, зокрема, протикорабельні ракети та безпілотні комплекси. 

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Крім того, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.

Дослівно: "Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, забезпечивши безпеку кораблів і їхнього екіпажу".

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що Американські військові літаки ввечері в суботу, 9 листопада, завдали кілька ударів по місцях зберігання зброї, що належать підтримуваним Іраном бойовикам-хуситам у Ємені.
  • США та Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені з початку року у відповідь на їхні напади на комерційні судна в Червоному морі і Аденській затоці.
  • Хусити заявляють, що ці напади нібито спрямовані проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, і мають на меті продемонструвати солідарність з палестинцями під час війни в секторі Гази.
  • У жовтні США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.

тероризмСША
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