США завдали точкових авіаударів по об'єктах озброєння хуситів в Ємені
Сили Центрального командування США здійснили серію авіаударів по складах зброї хуситів у Ємені. Операція стала відповіддю на неодноразові напади хуситів на комерційні судна в регіоні Червоного моря й Аденської затоки.
Джерело: Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM)
Дослівно: "Ця цілеспрямована операція була проведена у відповідь на неодноразові незаконні напади хуситів на міжнародне комерційне судноплавство, а також на американські, коаліційні і торгові судна в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці і Аденській затоці. Вона також мала на меті послабити здатність хуситів загрожувати регіональним партнерам".
Деталі: Удари спрямовувалися по складах зброї, де зберігалося сучасне озброєння, зокрема, протикорабельні ракети та безпілотні комплекси.
U.S. Central Command Strikes Houthi Facilities and Weapons Systems— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 13, 2024
U.S. Central Command (CENTCOM) forces executed a series of precise airstrikes on multiple Houthi weapons storage facilities situated within Houthi-controlled territories in Yemen, Nov. 9-10. These facilities… pic.twitter.com/nMkWTvegIr
Крім того, американські есмінці Stockdale та Spruance разом із літаками ВПС та ВМС США успішно знищили цілу низку пускових установок хуситів під час проходження через Баб-ель-Мандебську протоку.
Дослівно: "Зокрема, були успішно виявлені та знищені вісім безпілотних авіаційних комплексів односторонньої дії, п'ять протикорабельних балістичних ракет і чотири протикорабельні крилаті ракети, забезпечивши безпеку кораблів і їхнього екіпажу".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Американські військові літаки ввечері в суботу, 9 листопада, завдали кілька ударів по місцях зберігання зброї, що належать підтримуваним Іраном бойовикам-хуситам у Ємені.
- США та Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені з початку року у відповідь на їхні напади на комерційні судна в Червоному морі і Аденській затоці.
- Хусити заявляють, що ці напади нібито спрямовані проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, і мають на меті продемонструвати солідарність з палестинцями під час війни в секторі Гази.
- У жовтні США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.