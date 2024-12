В Киеве прошла встреча антикоррупционных органов с представителями Сената США

Представители Комитета по ассигнованиям Сената США встретились в Киеве с представителями НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда Украины.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х

Детали: Встреча была посвящена обеспечению прозрачности и эффективности использования иностранной помощи, которую США предоставляют Украине. Бринк подчеркнула важность независимости антикоррупционных органов Украины в этом процессе.

Реклама:

Senate Approps Committee staff met @nab_ukr, SAPO, & @HACCUkraine. Ukraine’s commitment to the independence of its anti-corruption institutions helps ensure accountability of U.S. foreign assistance. pic.twitter.com/cWXTAIGg6A